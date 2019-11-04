إعلان القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 02:57 مساء
إعلان القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية (أرشيفية:انترنت)

أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في الكويت، الأحد، القائمة القصيرة لدورتها الرابعة وضمت خمس مجموعات قصصية من السعودية وتونس وسلطنة عمان وفلسطين ومصر.

وشملت القائمة «احتراق الرغيف» للسعودية وفاء الحربي، و«الساعة الأخيرة» للتونسي سفيان رجب، و«صرخة مونش» للعماني محمود الرحبي، و«الطلبية سي 345» للفلسطينية شيخة حسين حليوي، و«مدن تأكل نفسها» للمصري شريف صالح، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت جامعة الشرق الأوسط الأميركية في الكويت «إيه يو إم» راعية الجائزة في بيان إن 209 مجموعات قصصية تقدمت للمنافسة على الجائزة هذا العام واُختيرت منها 10 مجموعات للقائمة الطويلة قبل أن يصل منها خمس فقط للقائمة القصيرة للجائزة.
 

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