انطلاق فعاليات معرض الفنون التشكيلية بغدامس

انطلاق فعاليات معرض الفنون التشكيلية بغدامس (فيسبوك)

انطلقت الأحد، فعاليات معرض الفنون التشكيلية بغدامس، تحت شعار «الفن التشكيلي ثقافة مبدع» في نسخته الأولى بقاعة جمعية بيوت الشباب.

افتتح المعرض كل من عضو المجلس البلدي غدامس الحبيب هيبة، والمهندس البخاري سالم حودة، ويشارك بالمعرض الذي تنظمه مكتبة الثقافة غدامس، أربعة عشر فنانا من مختلف المدن الليبية، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وقدم الفنانون المشاركون عددا من الأعمال الإبداعية في مجال نحت الخشب والحجر والنقش على الزجاج والزخرفة وصور محاكاة الظل، وسلطت بعض هذه الأعمال الضوء على أهمية المحافظة على التراث.



انطلاق فعاليات معرض الفنون التشكيلية بغدامس (فيسبوك)

انطلاق فعاليات معرض الفنون التشكيلية بغدامس (فيسبوك)

انطلاق فعاليات معرض الفنون التشكيلية بغدامس (فيسبوك)