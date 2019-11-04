اختتام مهرجان أبونجيم للتراث والسياحة

مهرجان أبونجيم للتراث والآثار والسياحة اختتم السبت (بوابة الوسط)

اختتم بمنطقة أبونجيم، شرقي بني وليد، مهرجان «أبونجيم للتراث والآثار والسياحة» في نسخته الأولى، السبت، تحت إشراف وتنظيم منظمة إرث الجبال للتراث والفنون بمدينة بني وليد.

وقال عضو اللجنة الإعلامية للمهرجان، مهند بن لامة لـ«بوابة الوسط» إن أيام المهرجان تضمنت عدة فقرات متنوعة من المعارض والأمسيات والأشعار الشعبية بمشاركة عدد من المؤسسات والمنظمات من كل المناطق والمدن الليبية.

وأوضح أن أيام المهرجان الثلاثة شهدت حضورا لافتا للزوار والمهتمين بالسياحة في بني وليد، التي تزخر بعدد كبير من المعالم الأثرية.

وأثنى بن لامة على جهود الداعمين والمساهمين في إنجاح الفعاليات، مشيرا إلى أنه اعتمد مهرجانا سنويا بقرار من وزارة الثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

مهرجان أبونجيم للتراث والآثار والسياحة اختتم السبت (بوابة الوسط)

مهرجان أبونجيم للتراث والآثار والسياحة اختتم السبت (بوابة الوسط)