«بوابة الفنون الليبية» مشروع ثقافي دولي جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 11:16 صباحا
«بوابة الفنون الليبية» مشروع ثقافي دولي جديد (فيسبوك)

تنظم الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، ومنظمة «ليبيا 2020»، الإثنين، لقاءً ثقافيًّا لإعلان انطلاقة مشروع «بوابة الفنون الليبية» بشعار «الثقافة والفنون مرآتنا للعالم»، بقصر الخلد بمدينة طرابلس.

«بوابة الفنون الليبية» مشروع ثقافي أدبي فني إعلامي، محلي ودولي، يسعى لفتح آفاق جديدة في الفن باسم التنوع التعبيري للفنانين، ومنبر للتفاعل مع الجمهور المحلي والدولي عبر هذه المنصة التي ستكون متاحة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية مما قد يساهم في التعريف بالأدب والفن والثقافة الليبية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وسيقدم في هذا اللقاء عرض تقديمي للمشروع والتعريف بأهدافه ووسائل تنفيذه، وجلسة نقاش عامة تفضي إلى التوصيات، وعلى هامش اللقاء ستعرض لوحات فنية ومنحوتات ومشغولات لعدد من الفنانين.

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