بيلي آيليش صاحبة أفضل أغنية في «أم تي في أواردز»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 10:38 صباحا
المغنية الأميركية بيكي جي خلال حفلة "أم تي في يوروب ميوزيك أواردز" في إشبيلية (أ ف ب)

توجت المغنية الأميركية بيلي آيليش، الأحد، أفضل موهبة جديدة وفازت بجائزة أفضل أغنية «باد غاي» ضمن مكافآت «أم تي في يوروب أواردز».

وقالت بيلي آيليش (17 عامًا) في شريط فيديو بث خلال الحفلة التي نظمت من قبل الفرع الأوروبي من المحطة الموسيقية الأميركية في إشبيلية في جنوب إسبانيا، «أشكركم جدا على جائزة أفضل أغنية أنا أعشقكم»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأصبحت الفنانة مع أغنية «باد غاي» أول شخص مولود في مطلع الألفية تتصدر تصنيف «بيلبورد 100» في الولايات المتحدة مطيحة بأغنية «أولد تاون رود» لليل ناس اكس التي كانت تحمل الرقم القياسي لأطول مدة في الصدارة.

وكان المغني الكندي شون منديس الرابح الأكبر أيضًا بفوزه بجائزة أفضل فنان إضافة إلى تايلور سويفت التي توجت أفضل فنانة أميركية وفازت بجائزة أفضل كليب عن «مي»، ولم تفز النجمة الأميركية أريانا غراندي بأي جائزة مع أنها كانت الأوفر حظًا، وهيمنت النساء على الحفلة بفوزهن في تسع فئات من أصل 15 فئة رئيسية.

وقبل المراسم فاجأ نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمروره على السجادة الحمراء مع شريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيس، واستحدثت جوائز «أم تي في يوروب أواردز» العام 1994، وتشكل أحد حديثين رئيسيين تنظمهما المحطة إلى جانب «فيديو ميوزيك أواردز» التي توزع سنويًا في الولايات المتحدة.

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