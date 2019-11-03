وفاة المغنية والممثلة الفرنسية ماري لافوريه

المغنية والممثلة ماري لافوريه في باريس، مايو 1972 (أ ف ب)

توفيت المغنية والممثلة الفرنسية السويسرية ماري لافوريه السبت، في منطقة جونولييه بسويسرا عن 80 عاما، بحسب ما أعلنت عائلتها لوكالة «فرانس برس».

وقال دومينيك سوغال الملحق الإعلامي للمخرجة ليزا أزويلوس ابنة ماري لافوريه إن «ماري لافوريه توفيت السبت في جونولييه. ابنتها أبلغتني بذلك للتو».

ولم يُكشف عن سبب وفاة الفنانة صاحبة أغنيات معروفة بينها «فندانج دو لامور» و«فيان فيان».

وعلق وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر عبر حسابه على «تويتر» على هذا النبأ، قائلا «ماري لافوريه كانت تجسد شكلا من أشكال الحرية التامة. الحرية في خياراتها الفنية، الحرية في حياتها التي عاشتها واضعة الحب والشغف وحدهما بوصلة لها».

وشاركت ماري لافوريه في أفلام مع مخرجين كثر بينهم جورج لوتنر وهنري فيرنوي وبيار غرانييه دوفير وميشال دوفيل وجان بيار موكي.

وصدرت أولى أسطواناتها سنة 1963 بعنوان «لي فندانج دو لامور»، لتتوالى بعدها إصداراتها الناجحة وأغنياتها الضاربة بينها «إيفان، بوريس إيه موا» و«إيل أنيجيه سور يسترداي» التي وجهت من خلال تحية لفرقة بيتلز.