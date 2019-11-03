تعرف على الفائزين بجوائز «أنتبريجس» للإبداع الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 03:48 مساء
إعلان نتائج جائزة أنتبريجس للإبداع الليبي في مدينة طبرق (فيسبوك)

أعلنت نتائج جائزة أنتبريجس للإبداع الليبي، الخميس، بقاعة فندق باب طبرق بمدينة دار السلام، أسماء الفائزين بالجوائز.

حضر حفل الإعلان رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع بالحكومة الموقتة جمعة الفاخري، رئيس المؤسسة الليبية للدراسات والبحوث والتنمية عثمان الشهيبي، وعدد من ممثلي مجلس النواب، وحكماء وأعيان بلدية طبرق ولفيف من المبدعين، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة. 

وجاءت النتائج على النحو الآتي:
جائزة النص المسرحي/ الكاتب أحمد سالم الحصادي.
جائزة القصة القصيرة جدا/ الكاتبة صافيناز شنبيرة.
جائزة الرواية/ الكاتب شكري عبدالقادر ميدي.
جائزة أدب الطفل/ الكاتبة فهيمة الشريف. 
جائزة الكتاب النقدي/ الكاتب ناصر سالم المقرحي. 
جائزة الشعر/ الشاعر محمد سالم المزوغي. 
جائزة الشعر الشعبي/ الشاعر ناصر الجراري.
جائزة الكتاب الفكري/ د.إبراهيم بوخزام. 
جائزة الرسم/ الفنانة زبيدة صالح. 
جائزة القصة القصيرة/ خيرية فتحي عبدالجليل.

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