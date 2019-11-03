في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي

المجاهد يوسف لنقي اول عميد لبلدية بنغازي بعد استقلالها

في مثل هذا اليوم منذ61 عاما رحل عنا أول عميد لبلدية بنغازي من بعد استقلال ليبيا، وحتى وفاته. إنه المجاهد، والسياسي المحنك يوسف خليفة لنقي، الذي ولد سنة 1883. والثابت انه لم يتقاضَ مرتبًا طوال فترة عمله، بل وبحسب ما سمعت من سكرتير البلدية الذي عاصره، الأستاذ يوسف العالم إن طلبات السلفة التي ترفع إليه من العاملين البسطاء في البلدية كانت قيمها في الغالب جنيهات باعتبار أنَّ مرتب الموظف لم يكن يتجاوز العشر جنيهات، و السلفيات على المرتب كانت في حدود ثلاثة جنيهات وهو مبلغ ليس بالقليل للبسطاء في ذلك الوقت، كان يصرفها مباشرة من درجٍ مكتبه ومن حرِّ ماله.

جهاده ضد الطليان بدأ منذ وصول بوارجهم الى شاطئ جليانة في اكتوبر 1911 فشارك في المقاومة، وانفق على العسكريين المتطوعين المصريين والأتراك الذين تطوعوا لتدريب المجاهدين قبل بعدما تخلت تركيا عن ليبيا. ثم ارتبط بعلاقة وثيقة مع المجاهد عمر المختار خلال سنوات منذ سنة 1917 ، وكان يتردد عليه عندما كان مقيما في شارع الشويخات. وبسبب نشاطه المعادي للمستعمر نفته إيطاليا سنة 1924 الى جزيرة (فانفانيا) الإيطالية- وتذكر مصادر اخرى أنها جزيرة (اوستيكا)-ولم يعد منها إلاّ بعد سنتين.

ولما انهزمت دول المحور في الحرب العالمية الثانية، ومن بينها إيطاليا، استقبل المجاهد يوسف لنقي الامير ادريس السنوسي عند قدومه الى بنغازى عام 1944 وأحسن ضيافته واقامته، وكان عضوا في اول مجلس ادارة لجمعية عمر المختار. وعندما انعقد المؤتمر الوطنيّ البرقاوي، وافتتحت جلساته في 10 /1/ 1948م، كان يوسف لنقى من بين ابرز أعضائه البارزين. وهو الذي ضَمن ما أنفق على بعثة وفد برقة الى هيئة الامم المتحدة سنة 1948، ثم وفد بعثةاستقلال ليبيا سنة 1950 وسددهما لاصحاب القرض. ولما تولي عمادة البلدية ورئاسة أول مجلس لها كانت مواقفه بارزة في اعادة إعمار مدينة بنغازي التي دمرت تماما بعد الحرب العالميّة الثانية. وسد ثرى مقبرة سيدي اعبيد يوم 3/11/1958

أما مواقفة الإنسانية وحنكته وحسن تدبيره فهي كثيرة، موثقة، ولعل الروابط التالية تبرز بعض منها:

https://www.facebook.com/319603631468489/photos/a.319612524800933/357093114386207/?type=1&theater

http://alwasat.ly/news/art-culture/154536

https://www.facebook.com/notes/zeid-el-basyouni/حكايات-سالم-الكبتي-1/10150521738976149

الوجيه السخي يوسف خليفة لنقي

السياسي الكريم يوسف لنقي

يوسف لنقي وحسين مازق وبينهما ونيس القذافي النبلاء الثلاثة الذين خدموا البلاد بأمانة وعفة ومحبة وشرف

العميد يوسف لنقي وعلى يساره مصطفى الساقزلي يستقبل احد شيوخنا الاجلاء ويسار الصوره النائب محمد احنيش

منصتا لكلمة السيد مصطفى الساقزلي

صورة للأمير ادريس السنوسي بالسيف الذي اهداه عميد بلدية بنغازي وكلمته التاريخية

في استقبال الملك ليضع حدا لجفاه لبنغازي من بعد اغتيال (ياوره)وصديقه ابراهيم الشلحي

العميد الوجيه وسط رجال امن ذلك العهد

العميد الوجية والشيخ يوسف عصمان

مرحبا بالشيخ السونسي المرتضي

رفقة الملك في زيارته إلى طرابلس

يوسف لنقي ومن خلفه السايسي محمد الساقزلي

في رحلة ربيعية مع موظفي بلدية بنغازي في الخمسينيات

متصدر جنازة المغفور له فتحي الكيخيا