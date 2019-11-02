دوريس سالسيدو تفوز بجائزة «نومورا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 10:06 صباحا
الفنانة الكولومبية دوريس سالسيدو، بوغوتا، 31 يوليو 2018 (أ ف ب)

تسلمت الفنانة الكولومبية، دوريس سالسيدو، جائزة «نومورا» التي تعتبر من أبرز الجوائز في مجال الفنون البصرية المعاصرة، وحصلت على مليون دولار، خلال حفلة أقيمت في شنغهاي.

وتشتهر دوريس سالسيدو بتماثيلها، خصوصا نصبها المصنوع من أسلحة مصهورة استخدمتها قوات «فارك»، حسب «فرانس برس».

وقالت الشركة المالية اليابانية المانحة في بيان إن الجائزة ستتيح لسالسيدو «مواجهة تحديات جديدة واستكشاف طرق إبداعية جديدة».

علقت هذه الفنانة المولودة في بوغوتا في العام 1958 على فوزها: «يتطلب إنجاز المشاريع التي تكرم ذكرى ضحايا العنف استثمارا كبيرا للوقت وفي بعض الأحيان، مساعدة بعض المتعاونين. ستسمح لي هذه الجائزة بالمضي قدما بشكل أسرع في مشروع له مكانة خاصة في قلبي».

وتعمل سالسيدو منذ العام 1999 على سلسلة «آكتس أوف مورنينغ»، المؤلفة من أعمال ضخمة سريعة الزوال تستذكر الألم الناجم عن النزاع في كولومبيا.

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