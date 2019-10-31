اختيار 5 مسرحيات للمشاركة في مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي

اختارت لجنة المشاهدة بمهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي 5 مسرحيات للمشاركة في المهرجان الذي ينطلق في الفترة بين 3 و20 نوفمبر المقبل.

وقال رئيس المهرجان، الفنان رمضان الطيرة، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن «المسرحيات التي تقدمت للمشاركة في المهرجان كان عددها 6 مسرحيات جرى اختيار 5 مسرحيات».

ولفت الطيرة إلى أن المسرحيات التي جرى اختيارها هي «مسرحية (زيارة ذات مساء) لفرقة مسرح الصداقة مدينة شحات، و(عجاف 200) فرقة الركح الدولي بنغازي، و(أنا ظلك) فرقة مسرح محمد عبدالهادي درنة، و(بدون تأشيرة) فرقة ذات الرمال بنغازي، و(طقوس الموت) فرقة الفن المسرحي طبرق، و(ثامن أيام الأسبوع) فرقة المسرح الوطني بنغازي».

وأشار الطيرة إلى أن اللجنة العليا للمهرجان أطلقت على النسخة الثانية من المهرجان اسم دورة الفنان «عبدالرحيم عبدالمولى» تكريما للراحل وما قدمه خلال مسيرته الفنية.