انطلاق فعاليات الصالون الدولي للكتاب في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 02:56 مساء
انطلاق فعاليات الصالون الدولي للكتاب في الجزائر (فيسبوك)

انطلقت فعاليات الصالون الدولي للكتاب في الجزائر الخميس، في قصر المعارض بالصنوبر البحري، ويقدم نحو 183 ألف عنوان بلغات مختلفة من 34 دولة.

تشارك في الدورة الرابعة والعشرين من الصالون التي ترفع شعار «الكتاب قارة» 1030 دار نشر، منها 298 جزائرية، وتحل السنغال ضيف شرف الصالون وتشارك بوفد كبير يضم نحو 30 كاتبا، من بينهم حميدو سال وخليل ديالو وعبد الله راسين سنغور، وفقا لوكالة «رويترز».

ويشمل برنامج الصالون الذي يستمر حتى التاسع من نوفمبر المقبل، ندوات فكرية وأنشطة فنية ولقاءات مع كتاب من داخل وخارج الجزائر، من بينهم الفلسطيني إبراهيم نصر الله والجزائرية الأميركية إيلين مختفي.

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