تعرف إلى أهم المناشط الثقافية في ليبيا خلال نوفمبر وديسمبر

أهم الفعاليات التي تشرف على تنظيمها الهيئة العامة للثقافة والإعلام (فيسبوك)

تشهد الساحة الثقافية في ليبيا عددا من المناشط والمهرجانات التي تعني بالجانب الثقافي والفني في عدد من المدن الليبية خلال شهري ديسمبر ونوفمبر.

وهذه قائمة بأهم الفعاليات التي تشرف على تنظيمها الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني:

1- مهرجان درنة الزاهرة في الفترة ما بين 8-10 نوفمبر.

2- المهرجان المغاربي للمسرح في مدينة بنغازي في الفترة ما بين 11-16 نوفمبر.

3- مهرجان حسن الاقطع انتلات البيضان في الفترة ما بين 20 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

4- مهرجان الشمس الثقافي في مدينة إجدابيا الخميس 12 ديسمبر.

5- مهرجان براك الشاطي في الفترة ما بين 15-17 ديسمبر.

6- مهرجان الجغبوب الثقافي في الفترة ما بين 23-24 ديسمبر.

7- مهرجان المدينة الثقافي في مدينة بنغازي في يوم السبت 28 ديسمبر.