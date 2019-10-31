معرض تشكيلي للمواهب في مدينة سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 12:56 مساء
معرض تشكيلي للمواهب في مدينة سرت (موقع الهيئة)

افتتح مدير مكتب الثقافة سرت، علاء فكرون، الثلاثاء، معرضا للفن التشكيلي بعنوان «معرض الفنون التشكيلية للمواهب»، في مقر مكتب الثقافة سرت.

شارك في المعرض الذي يختتم الخميس ست فنانات من مدينة سرت، بـ26 عملا، وافتتح بحضور عدد من مديري القطاعات والمؤسسات والهيئات بالمدينة، ومهتمين بالحراك التشكيلي، وفقا للمكتب الإعلامي بالهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

تم خلال الافتتاح تكريم أسرة الفنان التشكيلي المرحوم علي صالح بحري، بدرع الوفاء، والإعلان عن الفائزين في مسابقة الفنون التشكيلية للمواهب التي نظمها مكتب الثقافة سرت، وجاء في الترتيب الأول نور فتحي مصباح، وقيمة الجائزة 500 دينار، وفي الترتيب الثاني إيمان عوض الصغير وقيمة الجائزة 300 دينار ليبي، والترتيب الثالث سالمة فتحي العماري وقيمة الجائزة 200 دينار ليبي، ووزعت شهادات تقدير على المشاركين وأعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة.

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