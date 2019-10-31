شهيرة كمال تقيم معرضا فنيا لتمويل مشروعها الموسيقي

الفنانة المصرية شهيرة كمال (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الفنانة المصرية شهيرة كمال لإقامة معرض فن تشكيلي يوم 6 نوفمبر المقبل بعنوان «دقي يا مزيكا»، حيث تقدم خلاله مجموعة من اللوحات الفنية موضوعاتها متعلقة بالموسيقى.

ومن المقرر أن تذهب إيرادات المعرض لتمويل مشروع شهيرة الغنائي الجديد.

وأشارت شهيرة في بيان لها إلى أن المعرض يستمر لمدة عشرة أيام داخل جاليري «أركيد» في المعادي، وأن كل الأموال التي سوف يتم تجميعها ستدخل في إنتاج ثلاث أغنيات جديدة تعمل عليها لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أنها لم تجد أسلوبا أقيم لدعمها ماديا أكثر من إقامة أول معرض تشكيلي فردي لها يمجد الموسيقى.

وشهيرة كمال مغنية ومؤلفة موسيقية مصرية وفنانة تشكيلية تخرجت في كلية الفنون الجميلة العام 2006، وكونت فرقة نسائية باسم «ڤيڤا زلاطة» مع نسمة هركي وبسمة نجيب، وشاركت مع «كايروكي» في أغنية بعنوان «كل حاجة بتعدي» التي

حققت نجاحا كبيرا، كما تعاونت مع الموزع الموسيقي لفرقة «كايروكي» شريف مصطفى في أغنيتين، هما: «مهما كنت بعيد» و«إذا أردت»، لتكون فرقة للعمل على مؤلفاتها الخاصة بعنوان «شهيرة والناس الخطيرة».