مزاد على سترة نادرة مستوحاة من لوحات فان غوخ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 10:16 صباحا
المصمم إيف سان لوران في ختام عرض في باريس (أ ف ب)

تطرح سترة نادرة من مجموعة أزياء للمصمم الفرنسي إيف سان لوران، الذي استوحاها من سلسلة لوحات «دوار الشمس» لفنسنت فان غوخ، للبيع في مزاد في 27 نوفمبر في باريس، على ما أعلنت دار «كريستيز».

هذه السترة التي قدمها المصمم ضمن مجموعته لربيع وصيف 1988، تم تطريزها بالكامل يدويا على مدى 600 ساعة على يد المطرز المعروف فرنسوا لوساج، ولم يصنع منها سوى أربع نسخات، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ومن بين هذه النماذج الأربعة، لا تزال السترة التي ارتدتها ناومي كامبل خلال عرض أزياء محفوظة ضمن مجموعات متحف إيف سان لوران، بين أبرز القطع التي أنجزها المصمم الذي استلهم أيضا من لوحة «زهور السوسن» لفان غوخ في إنجاز طراز آخر، وتقدر قيمة السترة المطروحة للبيع في المزاد، التي أنجزها إيف سان لوران لحساب زبونة خاصة، بمبلغ يتراوح بين 80 ألف يورو و120 ألفا، مما يجعلها من أغلى قطع الأزياء الفاخرة في العالم.

وفي يناير، بيعت سترة من تصميم إيف سان لوران كانت تملكها سيدة الأعمال اللبنانية منى أيوب، في مقابل 175 ألفا و500 يورو، وهو سعر أعلى بأربع مرات من التقديرات، خلال مزاد نظمته دار «كورنيت دو سان سير» في فرنسا.

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