أثرى أثرياء روسيا يدشن مركزا للفنون في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 04:40 مساء
المهندس الإيطالي رينتسو بيانو وقطب الغاز الروسي ليونيد ميخلسون (أ ف ب)

يطل عادة أثرى رجل في روسيا، ليونيد ميخلسون، إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين، لكنه تجول هذه المرة برفقة المهندس المعماري الشهير الإيطالي رينتسو بيانو في مركزه الفني المقبل في وسط موسكو.

ومن المرتقب أن يفتح هذا المركز أبوابه في سبتمبر 2020 في محطة كهرباء مهملة على مقربة من الكرملين، بحسب ما كشف ميخلسون خلال مؤتمر صحفي، وفقا لـ«فرانس برس».

وزار ليونيد الموقع برفقة المهندس المعماري البالغ من العمر 82 عاما وابنته فيكتوريا ميخلسون. وأسس أثرى أثرياء روسيا جمعية تحمل اسم ابنته سنة 2009 تعنى بالترويج للفن الروسي، لها مقران في موسكو والبندقية.

وقال رينتسو بيانو «عندما زرت الموقع مع ليونيد، قلت له إنه ينبغي أن يشتري كل المباني المحيطة به لهدمها كي يصل نور الشمس إلى المركز. وهو لم يتوان عن ذلك».

ويقع المركز في إحدى جزر موسكو وسيحافظ فيه على ملامح المحطة الكهربائية القديمة وسيحول إلى فسحة للعرض يمكن للمارة أن يعبروا فيها وتنتشر فيها الطبيعة.

جنى ليونيد ميخلسون ثروته من مجال الغاز. وأسس شركة «نوفاتك» التي تعد أكبر شركة خاصة في مجال الغاز في روسيا. وقدرت «فوربز» ثروته سنة 2019 بحوالي 27.3 مليار دولار، وهي الأعلى في روسيا.

وجمع ليونيد مجموعة فنية فيها أعمال لكبار الرسامين تقدر قيمتها بحوالي 200 مليون دولار من المتوقع أن تعرض في هذا المركز.

ويتبرع ميخلسون لمجموعة من المتاحف في العالم، من بينها «تايت مودرن» في لندن و«نيو ميوزيوم» في نيويورك الذي انضمت ابنته إلى مجلس إدارته.

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