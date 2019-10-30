تعرف على فريق البرمجة لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»

الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» في دورته الحادية والأربعين أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، 30 منها في عرضها العالمي أو الدولي الأول، وأكثر من 90 تُعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجميعها أرقام تتحقق للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، والذي اعتمد هذا العام على شكل جديد لفريق البرمجة.

وقبل بدء الدورة 41 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، تعرفوا على الفريق الذي اختار تلك الأفلام.

المدير الفني للمهرجان، هو الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، أما المكلف بأعمال المدير الفني فهو الناقد أحمد شوقي، فضلًا عن مدير «أسبوع النقاد» ومبرمج أوروبا الغربية الناقد أسامة عبدالفتاح، ومدير «سينما الغد» ومبرمج أوروبا الشرقية الناقد أندرو محسن.

وتولت برمجة عروض منتصف الليل وأفلام آسيا والباسيفك الناقدة رشا حسني، في حين كان الناقد رامي عبدالرازق مبرمجا لأفلام أميركا الشمالية واللاتينية.

وضمت لجنة الفرز، النقاد صفاء الليثي وماجدة خير الله ورامي المتولي ومروة أبوعيش وخالد عبدالعزيز وأمل ممدوح.

وأعضاء الفريق: محمد طارق منسق برنامج ضيف الشرف، ورحمة الحداد لفرز الأفلام القصيرة.

وضمت قائمة المستشارين الدوليين، دينيس دي لاروكا لسينما أميركا اللاتينية، ديانا أشيموفا لسينما آسيا الوسطى (يوراسيا)، باولو برتولين لسينما آسيا والباسفيك، سمريتي كيران لسينما الهند، جيا مامبو لسينما أفريقيا، أجنستا فيلاتوفه لسينما البلطيق، دانيال كانديل لسينما المكسيك، إيزابيلا جولو لسينما إيطاليا، بالإضافة إلى مبرمجي الواقع الافتراضي نانسي علي وماجد فرج.

الناقد أحمد شوقي (خاص لـ بوابة الوسط)

أسامة عبدالفتاح، يمين، أندور محسن (خاص لـ بوابة الوسط)

رشا حسني ورامي عبدالرازق (خاص لـ بوابة الوسط)

صفاء الليثي، يمين، رامي المتولي، ماجدة خير الله (خاص لـ بوابة الوسط)

مروة أبو عيش، يمين، خالد عبد العزيز، أمل ممدوح (خاص لـ بوابة الوسط)

سمريتي كيران، يمين، باولو برتولين، أجنستا فيلاتوفه (خاص لـ بوابة الوسط)

إيزابيلا جولو، يمين، دينيس دي لاروكا، جيا مامبو (خاص لـ بوابة الوسط)

ديانا أشيموفا ودانيال كانديل (خاص لـ بوابة الوسط)

رحمة الحداد ومحمد طارق (خاص لـ بوابة الوسط)

نانسي علي وماجد فرج (خاص لـ بوابة الوسط)