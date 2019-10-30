«تاناروت» يعرض الفيلم الوثائقي «ثلج فوق النار» في بنغازي

«تاناروت» يعرض الفيلم الوثائقي «ثلج فوق النار» في بنغازي (ارشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، الفيلم الوثائقي «Ice on Fire» أو «ثلج فوق النار»، من إنتاج العام 2019، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ وﺗﺄﻟﻴﻒ ليلى كونرز، ويضم طاقم العمل كلا من رايموندو بيلتران، وليوناردو دي كابريو، وألفيو فيتا لينوود جيل، وبريجيت كنوبف، وجنيفر مورس.

ويسلط الفيلم الضوء حول مشكلة التغير المناخي وكيفية مواجهتها من خلال السيطرة على معدلات الكربون المرتفعة في الجو، وكيفية خفض معدلات درجات الحرارة حول العالم، ويتناول الفيلم عديدا من المشاكل والأخطاء البشرية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة والحلول من أجل التصدي لها.