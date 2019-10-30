قائمة المشاريع المشاركة في ورشة «أيام القاهرة لصناعة السينما»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 01:57 مساء
صورة مجمعة للمشاركين في ورشة EAVE (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت علياء زكي، مدير «أيام القاهرة لصناعة السينما»، عن قائمة مشاريع الأفلام الروائية الطويلة، المقرر مشاركتها في ورشة تطوير السيناريو السينمائي، التي تنظم للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع «EAVE ON DEMAND»، وتقام ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» خلال الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر المقبل.

وقالت علياء إن القائمة تضم ستة مشاريع، منها ثلاثة مصرية هي: «فيروزي» تأليف محمود عاصي، إنتاج جوزيف عادل، ومنتج مشارك محمد تيمور، والفيلم الثاني هو «كارولين» تأليف أحمد دحروج، وإنتاج أميرة شريف، و«أنت في مأزق ونحن نضحك» تأليف خالد معيط، وإنتاج أحمد صبحي، ومن دولة السودان يشارك فيلم «وداعا جوليا»، تأليف محمد كردفاني، وإنتاج محمد العمدة، ومنتج مشارك أمجد أبو العلاء، كما يشارك من تونس فيلم «حياة» تأليف درية عاشور وإنتاج أنيسة داود، ومن الأردن يشارك فيلم «كي يتنفس البحر» تأليف زين دريعي، وإنتاج علاء الأسعد.

وأوضحت علياء زكي، أن ورشة «EAVE» تهدف على مدى أربعة أيام إلى تغطية كل جوانب مرحلة تطوير مشروعات الأفلام الروائية الطويلة، وتتضمن إستراتيجيات تطوير السيناريو، ودور المنتج، والتسويق والمبيعات الدولية، والميزانية والتخطيط المالي، إلى جانب مهارات عرض الأفلام على الخبراء، مشيرة إلى أن ورشة «EAVE ON DEMAND» للتطوير تجمع بين الخبرة الطويلة لمؤسسة «EAVE» في مجال التدريب الدولي، وقدرتها على خلق فرص التواصل مع المحترفين في صناعة الأفلام بالعالم العربي، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الخاصة بكل متدرب.

وأكدت مديرة «أيام القاهرة لصناعة السينما» أن الورشة تتكون من محاضرات للخبراء، ستكون متاحة لكل الضيوف والوفود المسجلين في مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، وجلسات عمل جماعي بجانب اجتماعات فردية للفرق الستة المختارة من مؤلفين ومنتجين مع مشروعاتهم في مرحلة التطوير، على أن تغطي الجلسات الجماعية والفردية كل التحديات التي تواجه الموهوبين، وتجعلهم يتشاركون المعرفة ودراسات الحالة كما ستتم مناقشة مشروع كل فريق من كلا المنظورين بجانب وضع خطة الخطوات التالية للمشروع.

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