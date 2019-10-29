بالصور.. «هيئة الثقافة» تقيم حفل تأبين لصالح الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 11:10 مساء
من حفل تأبين صالح الأبيض الثلاثاء. (الهيئة العامة للثقافة)

أقامت الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق، الثلاثاء، حفل تأبين للفنان صالح الأبيض‏ في مصراتة.

شارك في الحفل رئيس الهيئة حسن أونيس، وعدد من الأدباء والكتاب والشعراء والفنانين، من بينهم الفنانون يوسف الخشيم، ومصطفى الأزرق وحفيظ الطيرة.

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ووصف الطيرة، في كلمة تأبين بهذه المناسبة، الفنان الراحل بأنه «قامة إبداعية خلاقة أعطت للفن العربي والليبي الشيء الكثير».

وتوفي الأبيض، مساء السبت، عن عمر يناهز 55 عاما بأحد المستشفيات بجمهورية تونس بعد معاناة مع المرض. ووري في الثرى الأحد في مدينة بنغازي، وقد نعى مجلس النواب والحكومة الموقتة الفنان الراحل.
 

من حفل تأبين صالح الأبيض الثلاثاء. (الهيئة العامة للثقافة)
من حفل تأبين صالح الأبيض الثلاثاء. (الهيئة العامة للثقافة)
من حفل تأبين صالح الأبيض الثلاثاء. (الهيئة العامة للثقافة)
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