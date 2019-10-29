وفاة منتج «ذي غودفاذر» عن 89 عاما

المنتج روبرت إيفانز في هوليوود في 20 مارس 2014 (أ ف ب)

أعلن مقربون من روبرت إيفانز، الإثنين، وفاة المنتج الهوليوودي البارز الذي أشرف على إنتاج أفلام كلاسيكية، منها «ذي غودفاذر» (العراب) و«تشاينا تاون» (الحي الصيني) عن 89 عامًا.

اشتهر روبرت إيفانز خصوصًا بإنقاذ استوديوهات «باراماونت» من أزمتها المالية من خلال إعطاء الضوء الأخضر لسلسلة من الأفلام الناجحة، وكذلك بأسلوب حياته الجامح، إذ تعاطى الكوكايين وتزوج سبع مرات على الأقل.

وأكد الناطق باسم إيفانز وشخص مقرب له خبر وفاة المنتج لوكالة «فرانس» الإثنين، من دون تقديم أية معلومات إضافية.

كان روبرت إيفانز يبلغ من العمر 36 عامًا فقط عندما تسلم الإنتاج في «باراماونت» العام 1966 مفتتحًا عصرًا ذهبيًّا جديدًا، لهذه الاستوديوهات، مع فيلم «روزماريز بايبي» للمخرج رومان بولانسكي و«العراب» لفرانسيس فورد كوبولا. ورشح للأوسكار لإنتاج «الحي الصيني» من إخراج بولانسكي في العام 1974.

وكان إيفانز وهو ابن طبيب أسنان في نيويورك، يحاول أن يدخل عالم التمثيل في الخمسينات، لكن رغم مظهره الجيد، لم يكن أداؤه مقنعًا بما فيه الكفاية، وسرعان ما تحول إلى الإنتاج.

