عز الدين المهدي يحضِّر لـ«حلابة القمر»

المخرج عز الدين المهدي (بوابة الوسط)

يعمل المخرج عز الدين المهدي على بروفات عمله المسرحي الجديد بعنوان «حلابة القمر»، وهو مونودراما للكاتب أحمد إبراهيم.

وقال المهدي لـ«بوابة الوسط» إن «نص المسرحية للمؤلف أحمد إبراهيم حسن، وتمثيل نجلاء لامين، وسيقدم على مسرح الغد بالبيضاء، تمهيدًا للمشاركة بالمسرحية فى مهرجانات عربية ودولية، ومنها المشاركة في افتتاح الدورة الثانية للمونديال المغاربى ٢٠٢٠».

وتابع: «هذه الدراما تحاكي معاناة امرأة في البحث عن زوجها فى السجون والمعتقلات السرية والعلنية والمستشفيات، وتضطر إلى الذهاب للمقابر في ليلة تكامل القمر لعله يخبرها عن مكان زوجها، لكن دون جدوى».

طالع أيضا: عز الدين المهدي: توقيت خروج مهرجان «مزدة للفيلم القصير» دليل على وحدة ليبيا

يشارك في فريق عمل المسرحية كل من سعد الفتوري (موسيقى) وإضاءة وموسيقى لجاسر الكلمة، ومدير الخشبة عبدالقادر عبدالحميد، والفنان محمد سعد، ومدير الإنتاج صالح كامل.