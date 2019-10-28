14 فيلما يشارك بالمهرجان المتوسطي للسينما والهجرة بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 03:13 مساء
14 فيلم يشارك بالمهرجان المتوسطي للسينما والهجرة بالمغرب (ارشيفية:انترنت)

يشارك بالمهرجان المتوسطي للسينما والهجرة في المغرب 14 فيلمًا في دورته الثامنة التي تنطلق الشهر المقبل بشعار «السينما في خدمة الشعوب».

وقالت جمعية التضامن للتنمية والهجرة، وهي الجهة المنظمة للمهرجان، في بيان إن الدورة الجديدة ستشهد «مشاركة 14 فيلمًا من دول البحر المتوسط كالمغرب والجزائر ومصر ولبنان وتركيا وفرنسا وإيطاليا بالإضافة إلى أفلام مخرجين مهاجرين مقيمين بدول المهجر كألمانيا وهولندا»، وفقًا لوكالة رويترز.

وأضاف البيان «تم انتقاء ستة أفلام منها للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة وثمانية أفلام قصيرة للمشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة التي تم إدراجها لأول مرة بالمهرجان».

يقام المهرجان في الفترة من الثاني إلى الخامس من نوفمبر بمدينة وجدة في المغرب، ويشمل البرنامج تنظيم ندوة فكرية بعنوان «الهجرة وتحديات الاندماج في ظل العولمة» إضافة إلى ورش عمل في مجالات المكياج، والخدع السينمائية، وكتابة السيناريو.

ويكرم المهرجان هذا العام المنتج والمخرج الإسباني بسيرا أورتيز ميغل، والكاتب مراد الريفي والإعلامي بلعيد أبو يوسف من المغرب.

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