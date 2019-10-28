21 فيلما وثائقيا في مهرجان الكويت السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 01:31 مساء
21 فيلما وثائقيا في مهرجان الكويت السينمائي (فيسبوك)

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الكويت السينمائي الأحد، بمشاركة 21 فيلما وثائقيا بين قصير وطويل، في مكتبة الكويت الوطنية.

حضر حفل الافتتاح عدد من صناع وعشاق السينما في الكويت ومسؤولون من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وشخصيات عامة، وفقا لوكالة «رويترز».

وبجانب العروض السينمائية والندوات النقاشية يشمل برنامج المهرجان ثلاث ورش عمل في إخراج الأفلام التسجيلية، وأفلام الرسوم المتحركة، وصناعة الفيلم الوثائقي.

وتحمل الدورة اسم المؤلف والمخرج الكويتي عبدالمحسن الخلفان (79 عاما) باعتباره «نموذجا لجيل من المخرجين الذين آمنوا بدور السينما الوثائقية»، وبجانب الخلفان، كرم المهرجان في الافتتاح المخرج عبدالمحسن حيات والمصور عبدالرحمن العيسى.

وشمل برنامج الافتتاح فقرة فنية لعازف الكمان فيصل شاه الذي قدم مقاطع من موسيقى أشهر الأفلام العالمية، وعرض المهرجان الذي يستمر حتى 31 أكتوبر، فيلم «الغرفة» للمخرج عمار الموسوي الذي فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بالدورة السابقة.

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