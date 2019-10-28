«جوكر» يعود لصدارة شباك التذاكر من جديد

«جوكر» يعود لصدارة شباك التذاكر من جديد (أ ف ب)

عاد فيلم «جوكر» لصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدما تفوّق عليه «ماليفيسنت: ميسترس أوف إيفل» الأسبوع الماضي، وجمع إيرادات بلغت 18.9 مليون دولار على ما ذكرت شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق «جوكر» من إنتاج «وورنر براذرز»، وبطولة يواكين فينيكس الذي يتناول قصة «جوكر» عدو باتمان اللدود، على الصعيد العالمي أرباحًا بلغ مجموعها 849.1 مليون دولار، وأصبح أكثر الأفلام المصنفة للكبار نجاحًا وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتراجع فيلم «ماليفيسنت: ميسترس أوف إيفل» من إنتاج «ديزني» وبطولة أنجلينا جولي للمركز الثاني محققًا 18.5 مليون دولار، ويتمحور حول الساحرة الشريرة في قصة «سليبينغ بيوتي».

وحل في المركز الثالث فيلم «ذي آدامز فاميلي» المستوحى من أجواء هالوين من إنتاج «يونايتد آرتستس» بعائدات مجموعها 11.7 مليون دولار، ويتناول عائلة آدامز الغريبة والغامضة فيما تستعد لاستقبال أقارب غريبي الأطوار أيضًا.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم «زومبيلاند: دابل تاب» من إنتاج «سوني» بإيرادات بلغ مجموعها 11.6 مليون دولار، ويشارك في هذا الفيلم وودي هارلسون وإيما ستون ولوك ويلسون وروزاريو داوسن.

أما المركز الخامس فاحتله الفيلم الجديد «كاونتداون» بعائدات بلغت 9 ملايين دولار، ويروي فيلم الرعب المنخفض الميزانية هذا حكاية ممرضة تجد تطبيقًا يتنبأ بالوقت الذي سيموت فيه الأشخاص وتعلم أنها ستموت بعد أيام.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6- «بلاك أند بلو» (8.3 مليون دولار)

7 - «جميناي مان» (4 ملايين دولار)

8 - «ذي لايتهاوس» (3.1 مليون دولار)

9 - «ذي كارنت وور: دايركترز كات» (2.7 مليون دولار)

10 - «أبومنبل» (مليونا دولار)