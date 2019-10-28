لوحة من عصر النهضة تباع بـ24 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 11:11 صباحا
لوحة من عصر النهضة للرسام تشيمابوي اكتشفت بمطبخ سيدة في باريس (أ ف ب)

بيعت تحفة فنية من عصر النهضة أنجزها الرسام الإيطالي الشهير تشيمابوي وعثر عليها في مطبخ سيدة مسنة في بلدة قرب باريس في مقابل 24 مليون يورو، وهو مبلغ يعادل حوالي خمسة أضعاف السعر الذي كان مقدرًا لها.

ولم تحدد دار مزادات أكتيون في سانليس في شمال باريس هوية المزايد الفائز بلوحة «كرايست موكد»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتجاوز سعر البيع الذي تضمن التكاليف، التقديرات الأولية التي تراوحت بين أربعة ملايين وستة ملايين يورو، وهذه المرة الأولى منذ عشرات السنوات التي ينظم فيها مزاد على لوحة لهذا الرسام الذي عاش بين 1272 و1302 والذي عرف أيضا بتشيني دي بيبو.

وقالت دار أكتيون إن هذه اللوحة حققت أعلى مبلغ تحققه لوحة تعود إلى العصور الوسطى، وكان خبراء فنيون أعلنوا في سبتمبر عن اكتشاف تحفة فنية من عصر النهضة أنجزها الرسام الإيطالي الشهير في مطبخ سيدة مسنّة في بلدة قرب باريس، وأوضحوا أن هذا العمل كان ملكًا لسيدة مسنة تعيش في بلدة كومبيين الواقعة في شمال فرنسا وكان معلقا بين المطبخ وغرفة الجلوس.

ويعتقد أن اللوحة هي جزء من مجموعة كبيرة يعود تاريخها إلى العام 1280 عندما رسم تشيمابوي ثمانية مشاهد تصوّر آلام المسيح وصلبه، وتأثر فن عصر النهضة بشكل كبير بالفن البيزنطي الذي لا يزال ينتج بأسلوب مشابه على خلفية ذهبية. 

وكانت المرأة المسنة تعتقد أن اللوحة هي مجرد أيقونة دينية قديمة عندما أخذتها لدور مزادات محلية لتقدير قيمتها، ووجدت التحاليل التي أجريت باستخدام الأشعة تحت الحمراء، أنه «لم يكن هناك أي شك بأن اللوحة رسمت باليد نفسها التي رسمت بها الأعمال الأخرى المعروفة لتشيمابوي»، حسبما قال خبير الفن إريك توركين.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حل الأزمة الليبية
كاريكاتير
نادر كارة: التعاقد مع البنزرتي خطأ كبير وغير مناسب لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
ترامب يكشف تفاصيل عملية قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي
دولى
بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
الذكرى 108 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي
ليبيا
البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
مواطنو بنغازي يشكون كثرة حوادث الموت على «الطريق السريع»
ليبيا
شهادات من ضحايا «حرب العاصمة»: القذائف تنحر المدنيين في غرف النوم .. والفاعل من ...
ليبيا
انخفاض إيرادات النفط الليبي 11% في سبتمبر
ليبيا
فتح جدار برلين 9 نوفمبر 1989.. اليوم الذي غير وجه العالم
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متظاهرو لبنان ينجحون في تشكيل سلسلة بشرية بطول 170 كيلومترا (فيديو)