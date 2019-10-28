الكشف عن المرشحين النهائيين للفوز بجائزة «غونكور» الأدبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 10:40 صباحا
الروائية البلجيكية أميلي نوتون في باريس (أ ف ب)

كشفت لجنة جوائز «غونكور» الأدبية، الأحد، في مدينة كابور الفرنسية عن المرشحين الأربعة للمنافسة النهائية على هذه المكافآت الأدبية الأبرز في العالم الفرنكوفوني، والتي ستوزع في الرابع من نوفمبر في باريس.

ومن بين المرشحين النهائيين الكاتبة البلجيكية أميلي نوتون التي يتصدر كتابها «سواف»، من دار «ألبان ميشال» قائمة الكتب الأكثر مبيعا باللغة الفرنسية منذ أسابيع عدة، وستواجه نوتون الكتّاب جان لوك كواتاليم وجان بول دوبوا وأوليفييه رولان، وفقا لوكالة فرانس برس.

أما الكتّاب الذين لم يتم اختيارهم للمنافسة النهائية فلا يزالون بين المرشحين لنيل جائزة «غونكور» للتلامذة الثانويين التي يتم الإعلان عن هوية الفائز بها في 14 نوفمبر.

وفي العام الماضي، مُنحت جائزة «غونكور» إلى نيكولا ماتيو عن كتاب «لور أنفان أبريه أو»، فيما مُنحت مكافأة «غونكور» للتلامذة الثانويين إلى دافيد ديوب عن «فرير دام»، وتباع 400 ألف نسخة بمعدل وسطي من كتاب حاصل على الجائزة.

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