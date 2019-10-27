أحمد أمين بطل مسلسل «ما وراء الطبيعة» على «نتفليكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 12:25 مساء
أحمد أمين بطل مسلسل «ما وراء الطبيعة» على «نتفليكس» (فيسبوك)

أعلنت شبكة «نتفليكس» السبت، اختيار الفنان المصري أحمد أمين لبطولة مسلسل «ما وراء الطبيعة» في دور الدكتور رفعت إسماعيل، مشيرة إلى بدء تصوير المسلسل في نوفمبر المقبل.

ويعد مسلسل «ما وراء الطبيعة»، المأخوذ من سلسلة قصص فانتازيا للشباب تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، هو ثالث أعمال «نتفليكس» العربية، وتدور أحداثه في مرحلة الستينات حول مغامرات دكتور رفعت إسماعيل مع الظواهر الخارقة للطبيعة، والمسلسل من إنتاج محمد حفظي، وإخراج عمرو سلامة، وفقًا لموقع «الشروق».

واشتهر أمين بتقديمه برنامجًا تلفزيونيًّا اساخرًا بعنوان «البلاتوه»، وشارك في بطولة المسلسل الكوميدي «الوصية».

وأثار هذا الاختيار الجدل في أوساط مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من جمهور ومحبي سلسلة روايات «ما وراء الطبيعة»، فاعتبر البعض هذا الاختيار غير موفق لشهرة أمين وارتباطه بالأعمال الكوميدية مما يتعارض مع طبيعية شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، وأيد البعض الآخر هذا الاختيار وأشار لموهبة أمين الكبيرة وقدرته على تقديم أدوار درامية، مثل تقديم دور رجل دين في الفيلم الروائى القصير «حاضر عن المتهم» العام 2015.

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