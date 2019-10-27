بدء صيانة مبنى محطة قطارات المرج التاريخية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 11:49 صباحا
بدء صيانة مبنى محطة قطارات المرج التاريخية (فيسبوك)

بدأت السبت، أعمال صيانة مبنى محطة القطار «استاسيوني» بمدينة المرج التاريخية، في خطوة أولى ضمن مشروع صيانة عام يشمل المدينة بالكامل، في إطار حماية المباني التاريخية والمواقع الأثرية.

وكان رئيس جهاز المدن والمباني التاريخية، أنويجي العرفي، صرح في أغسطس بأن اختيار مدينة المرج لهذا المشروع، جاء بعد دراسة للمواقع والمدن التاريخية من كافة الجوانب القانونية والإدارية وحجم المباني، ولأنها «مدينة ذات عناصر ومكونات معمارية متكاملة، حيث تشتمل على المباني السكنية والإدارية والدينية والتجارية، إضافة إلى المباني التي يتم استغلالها في الأنشطة الحرفية والثقافية، وأيضًا لخلو جميع المباني من الملكيات الفردية، فهي مملوكة بالكامل للدولة الليبية ومصنفة بأنها مدينة تاريخية وأثرية»، وفقًا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية. 

وتشمل خطة الصيانة كلًّا من سوق الديك وسوق القونة وجامع اشتيوي ومدرسة الميدان وفندق المرج المعروف باسم «بيرقو مودرينو».

مشروع صيانة مبنى محطة قطارات المرج التاريخية (فيسبوك)
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