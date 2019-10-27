في مثل هذا اليوم رحل عنا الاستاذ حامد ابراهيم الشويهدي

الاستاذ حامد ابراهيم الشويهدي

لم يختلف النهج التعليمي المبكر لغالبية جيل مطلع القرن الماضي، الذي باغث ليبيا بعدوان ايطاليا الاستعماري سنة 1911، كانت الكتاتيب الملحقة بالمساجد هي التي تعلم النشء القرآن ومبادئ اللغة العربية، سنة 1915 ولد الأستاذ المربي حامد إبراهيم الشويهدي.

ومن بعد الكتّاب أتم مراحل تعليمه الأساسي والمتوسط لينال الشهادة الثانوية، ليوفد إلى إيطاليا مواصلا دراسته الجامعية بكلية الزراعة بجامعة روما، فتخرج فيها. وحال عودته إلى ليبيا انتدب موظفا بالمحاكم الشرعية بمدينة بنغازي، ثم عين سنة 1935 معلما لتبتدئ رحلته مع التدريس متنقلا بين أغلب واحات، وقرى ومدن برقة، وافتتح عددا من مدارسها الداخلية، منها مدرستا الأبيار والعويلية الشهيرتان. ثم أصبح مفتشا. وتدرج في حقل التعليم من مدرس إلى مفتش ثم مديرا إلى أن تبوأ وظيفة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية وشؤون الجامعات.

شغل أيضا مديرا لنظارة الأشغال العامة، فلقد كان إداريا من الطراز الأول. وكان خلوقا كريما ممتلئا حماسا وغيرة ووطنية. تشهد له مواقفه ومساندته وإصراره على تشجيع الجمعيات الأهلية والنسائية، والمدارس المسائية للعمال والعاملات والذين أرغمتهم ظروف الحياة للعمل مبكرا. كان مثقفا يجيد الإنصات، صادق الحديث والنصيحة. أحيل للتقاعد العام 1970. وظل رجل المناسبات الخيرة، مما أكسبه احترام مدينته التي أحبها، والتي وسد ثراها بمقبرة (سيدي اعبيد) يوم رحيله الموافق 27-10-1981. الذي تصادف أنه في مثل هذا اليوم منذ ثمانية وثلاثين عاما.

المربي والإداري المتميز حامد ابراهيم الشويهدي

مع الشهيد منصور الكيخيا سنة 1956 في برج ايفل بباريس

مع الشيخين الحاج على جاب الله الشويهدي والحاج حسين الكبتي

رجال من جيل قيام الدولة الليبية

في السفارة الليبية في بون 1963

سنة 1954 ويظهر في الصورة الاستاذ مسعود بويصير

جلسة اسرية وعلى يسار الصورة شقيقة الاستاذ محمود

تكريم اول بعثة تعليمة إلى القاهرة سنة 1944

في استقبال الرئيس الحبيب بورقيبة

فى طرابلس يوم اعلان الاستقلال

وأمامه الشيخ السنوسي المرتضي

مع عميد بلدية بنغازي يوسف لنقي وخلفه محمد الساقزلي والشيخ السنوسي المرتضي

مع الشيخ محمود بوهدمة والسنوسي المرتضي

مع الاستاذ ابراهيم المهدوي واحد رجال البوليس

بمنطقة تيكة مع أل بوزكره وعلى الشيباني

مع أول مدرسين مصريين وصلوا بنغازي سنة 1952 ويظهر في الصورة الاستاذ محمد السعداوية

في زيارة تفقدية

وضع اساس مدرسة اجدابيا الداخلية سنة 1955

في طرابلس 1965

بين الشيخين السنوسي المرتضي وعبد الحميد الديباني

مع رعيل من المدرسين الاوائل

اثناء زيارة اميل سان لو إلى ليبيا

ايام ولاية برقه

في قسم الامراص الصدرية سنة 1954

في وداع امير برقة سنة 1944