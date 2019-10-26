إعادة افتتاح قصر آخر أباطرة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 أكتوبر 2019, 11:34 صباحا
صورة ملتقطة في 24 أكتوبر 2019 لقصر الإسكندر، سان بطرسبورغ (أ ف ب)

أعلنت السلطات الروسية، الخميس، إعادة فتح القصر الذي أقامت فيه عائلة القيصر، نيقولا الثاني، حتى الثورة البلشفية في 1917، أمام العامة، السنة المقبلة بعد تجديده بالكامل.

هذا القصر المشيد في نهاية القرن الثامن عشر قرب سان بطرسبورغ، ويعرف بقصر الإسكندر، استخدم مقرا رئيسيا لآخر أباطرة روسيا على مدى اثني عشر عاما، من ثورة 1905 وحتى الثورة البلشفية في 1917، التي أنهت بالدم حكم سلالة رومانوف، وفق «فرانس برس».

وخضع الموقع للتجديد منذ 2012 وأغلق تماما أمام العامة منذ 2015. وهو يقع في بوشكين، في المكان الذي كان يضم مقر تسارسكوي سيلو الإمبراطوري، إضافة إلى معالم ومتنزهات تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار.

وقالت أولغا تاراتينوفا، مديرة متحف تسارسكوي سيلو، لمناسبة تقديم الحلة الجديدة للموقع: «قصر الإسكندر فريد. كان مخصصا للحياة الحميمة للعائلة التي كانت تعيش في عزلة».

وسيفتح الموقع المشيد على الطراز النيوكلاسيكي، قاعاته أمام السياح، بينها غرفة جلوس وجزء من غرفة نوم القيصر، نيقولا الثاني، وزوجته الإمبراطورة، أليكسندرا فيدوروفنا.

تجديدات شاملة
طاولت أعمال التجديد هذه، خصوصا، الأسقف والأرضية والسجاد. كما سمحت باكتشاف غرفة للعناية الشخصية كان يمضي فيها نيقولا الثاني وقتا طويلا، حسب صور عائدة إلى تلك الحقبة. هذه الغرفة التي تضم حوض سباحة صغيرا، كانت مقسمة إلى جزءين، وقد جرى إخفاؤها خلال الحقبة السوفياتية.

وخلافا لقصور أخرى في محيط سان بطرسبورغ، لم يتم تدمير قصر الإسكندر على يد النازيين لدى اجتياح الاتحاد السوفياتي. لكنه احتضن أيضا الشرطة السرية الألمانية (غيستابو) وسجنا.

وحسب الخبراء، تضرر داخل القصر وفقدت قطع كثيرة منه بعد الحرب مع تحويل المقر إلى كلية عسكرية سوفياتية.

وقال المهندس المكلف أعمال الترميم نيكيتا يافيين: «في زمن الاتحاد السوفياتي، جرى بذل كل جهد ممكن للقضاء على ذاكرة الأسرة الإمبراطورية».

وبعد تنحيه في 1917، أودع القيصر وزوجته وأبناؤه الخمسة قيد الإقامة الجبرية في قصر الإسكندر. بعدها أرسل هؤلاء السبعة إلى توبولسك في سيبيريا قبل نقلهم إلى إيكاتيرنبورغ في جبال الأورال، حيث أعدموا على يد البلاشفة في 17 يوليو 1918.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استقرار ليبيا في «مطبخ» الكونغرس الأميركي
ليبيا
فلول «داعش» الفارون من سورية شبح يفاقم الصراع الليبي
ليبيا
في ذكراها الـ75.. الأمم المتحدة تطلق حوارا مجتمعيا بمشاركة أكبر عدد من سكان ...
دولى
«بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر
اقتصاد
مبعوث واشنطن في سورية: فرار أكثر من مئة أسير بتنظيم «داعش» دون معرفة مصيرهم
دولى
تحقيقات بريطانية بشأن العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلغاريا
دولى
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: استقلت وأنتظر الرد ولم أحصل على حقوقى.. أما الفشل ...
رياضة محلية
دبلوماسي أميركي يدلي بشهادة تعزز الشبهات ضد ترامب في قضية أوكرانيا
دولى
القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة مبتكرة لمنع اختراق «ويندوز»