انطلاق «لما بنتولد» في 40 دار عرض مصرية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 أكتوبر 2019, 05:25 مساء
من كواليس العرض لفيلم «لما بنتولد» (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلق فيلم «لما بنتولد» في 40 دار عرض مصرية بدءًا من الأربعاء، وذلك بالتزامن مع العرض الخاص الذي أُقيم في إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة).

العرض الخاص شهد حضور كل أبطال العمل وصناعه وهم المخرج تامر عزت، والمنتج معتز عبدالوهاب، شريف هواري عضو فرقة «كايروكي» ومؤلف الموسيقى التصويرية، بالإضافة إلى المخرج القدير محمد فاضل والفنانين محمد فراج، هاني عادل، محمود الليثي، كريم قاسم، حسام حسني ومحمود صيام.

ويشارك الفيلم ضمن «أيام قرطاج السينمائية»، حيث من المقرر أن يشاهده الجمهور التونسي في أربعة عروض بأماكن عرض مختلفة.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، ويحتوي الفيلم على تسع أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية، التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.

يعد الفيلم آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت في ثاني تجاربه الإخراجية الروائية الطويلة بعد فيلمه الروائي الأول «الطريق الدائري».

فيلم «لما بنتولد» من بطولة عمرو عابد وسلمى حسن والمطرب أمير عيد، عضو فرقة «كايروكي» في أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطي ومحمد حاتم ودانا حمدان وبسنت شوقي والفنانة حنان سليمان والفنان القدير سامح الصريطي. الفيلم من إنتاج مشترك بين تامر عزت ومعتز عبدالوهاب مؤسس شركة «Team One» للإنتاج الفني.

من كواليس العرض لفيلم «لما بنتولد» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض لفيلم «لما بنتولد» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض لفيلم «لما بنتولد» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض لفيلم «لما بنتولد» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض لفيلم «لما بنتولد» (خاص لـ بوابة الوسط)
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