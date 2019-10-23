هبة عبدالغني تنتهي من تصوير «ما تيجي يا مليجي»

من كواليس انتهاء تصوير «ما تيجي يا مليجي» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت الفنانة المصرية هبة عبدالغني من تصوير مشاهدها في الحكاية الجديدة لمسلسل «نصيبي وقسمتك»، التي تحمل عنوان «ما تيجي يا مليجي»، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قناة «ON E» الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى بعض القنوات العربية الأخرى.

وأعربت هبة عن سعادتها بوجودها وسط هذه المجموعة المميزة من النجوم الشباب، متمنية أن تنال الحكاية إعجاب المشاهدين حينما يتم عرضها.

وشارك في بطولة حكاية «ما تيجي يا مليجي» مجموعة من النجوم، منهم محمد الشرنوبي وهدى المفتي ومحمود حجازي ودنيا عبدالعزيز وهبة عبدالغني ومحمد إبراهيم يسري، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

من ناحية أخرى انتهت الفنانة المصرية من تصوير جميع مشاهدها في مسلسل «الآنسة فرح».

مسلسل «الآنسة فرح» مأخوذ من مسلسل أميركي بعنوان «Jane the virgin» وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال خمسة أجزاء على قناة «CW» بداية من العام 2014، ويشارك في بطولة النسخة المصرية رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وتامر فرج وهبة عبدالعزيز وجيلان علاء، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد الجندي.