صدور «الهوية الليبية: الأبعاد والمقومات» بتعاون ليبي - هولندي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 11:04 صباحا

أطلق مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي أحدث إصداراته تحت عنوان «الهوية الليبية: الأبعاد والمقومات - مقاربات متعددة التخصصات»، حسب صفحة «السقيفة الليبية» على «فيسبوك».

وتأتي هذه المطبوعة كثمرة تعاون بين المركز ومؤسسة فان فولينهوفين للقانون والحكومة والمجتمع - جامعة ليدن، بدعم من سفارة هولندا في ليبيا.

وهي مجموعة من الأبحاث أعدت خلال المرحلة البحثية الأولى حول الهوية الوطنية (أبريل - أكتوبر 2018) من مشروع دور القانون في المصالحة الوطنية في ليبيا.

وكتب هذه الأبحاث كل من آمال العبيدي وأحمد عقيلة وسالم العوكلي وضو بوغرارة وعبدالله إبراهيم وعلي أبوراس ومحمد أبوسنينة ومحمود أبوصوة ومنصور البابور ونجيب الحصادي.

وكان المركز أعلن على صفحته في «فيسبوك» قبل إطلاق المشروع البحثي أنه سينظم في إطاره عددا من ورش العمل والمؤتمرات في ليبيا وتونس وهولندا.

وأن مهام الباحث ستتمحور حول إجراء أبحاث في إطار المشروع على قضاياه البحثية المختلفة (بحث حقلي ومكتبي)، ومساعدة مدير المشروع (د. سليمان إبراهيم) في تنسيق عمل الباحثين المكلفين بدراسة القضايا البحثية الجزئية، وتنظيم أنشطة المشروع من اجتماعات وورش عمل في ليبيا تحت إشراف مدير المشروع.

أما المؤهلات فقد اشترطت في الباحث أن يكون حاصلا على ماجستير في تخصص له علاقة بموضوع المشروع البحثي، إلى جانب إجادة العربية والإنجليزية، والخبرة البحثية.

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