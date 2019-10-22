«اللوفر» يطلق معرضا استعاديا لأعمال ليوناردو دا فينشي

زوار يلتقطون صورا للوحة الموناليزا في متحف اللوفر، 7 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

بعد خمسة قرون على وفاة ليوناردو دا فينشي، ينطلق في متحف اللوفر الباريسي، الخميس، أكبر معرض على الإطلاق بشأن نتاج هذا الفنان الأبرز من عصر النهضة، في حدث يبدو أنه سيحقق نجاحا شعبيا كبيرا.

ويضم المعرض 162 لوحة ورسما ومخطوطة ومنحوتة وقطعة فنية مختلفة، جمعت بنتيجة جهد هائل استمر عشر سنوات. ولا يشتمل الحدث إلا على 11 لوحة من أصل نحو 20 منسوبة للفنان الكبير، لكن طريقة العرض المدروسة تبرز قيمة هذه الأعمال، خصوصا من خلال الشروح المرفقة مع الأعمال المحيطة بهذه اللوحات، التي تروي للزوار قصة نشوء هذه الأعمال، وفق «فرانس برس».

ويقول فنسان دوليوفان، حافظ قسم اللوحات الزيتية في متحف اللوفر وأحد مفوضي المعرض: «لم ينشر شيئا، ورسم القليل من اللوحات الزيتية التي لم يتم الانتهاء منها.. مع ذلك كان الناس يذهلون بهذا العمل. هذا العمل يشبه حياته».

وجرى حجز أكثر من 180 ألف بطاقة دخول مع مواعيد زيارة محددة. وبعد المعرض المخصص للفرعون توت عنخ آمون قرب باريس، الذي استقطب 1,42 مليون زائر في المجموع، يبدو أن معرض ليوناردو دا فينشي سيكون الحدث الضخم الآخر من نوعه لهذا العام في فرنسا.

أما لوحة موناليزا، وهي أشهر أعمال الفنان الإيطالي وأبرز القطع المعروضة في اللوفر، فلن تقدم خلال المعرض، لكن يمكن للزوار رؤيتها على بعد أمتار قليلة داخل الموقع في قاعة «سال دي زيتا».

وفي استطاعة الزوار، تأمل الموناليزا ورؤية ابتسامتها «على أرض الواقع» من خلال تسجيل مصور صغير يمكن متابعته عبر خوذة للواقع الافتراضي، ويظهر هذه البسمة بلمعانها الأساسي قبل أن يطاولها الاصفرار مع الزمن.

ووضع تصور هذا المعرض الاستعادي، حسب سينوغرافيا منهجية تصطحب الزائر في الشخصية الإبداعية لهذا الرسام الإيطالي، الذي كان محميا من الأمراء، والذي كان من أشهر الفنانين في عصره. ولا تزال شخصية دا فينشي محورا لكثير من القصص والكتب والتوهمات.

ويزخر هذا المعرض بالرسوم اللافتة والوثائق والنماذج التجريبية المميزة، فضلا عن أعمال لفنانين آخرين من عصر النهضة. وفي الإمكان متابعة مسار الفنان في مرحلة مضطربة وتنقله بين فلورنسا وميلانو ومانتوفا والبندقية وروما وصولا إلى فرنسا.