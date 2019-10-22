«الأيرلندي» لروبرت دي نيرو وآل باتشينو يفتتح «القاهرة السينمائي الدولي»

مشهد من فيلم «الأيرلندي» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» اختيار فيلم «الأيرلندي» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، ليكون فيلم افتتاح الدورة 41 التي تقام خلال الفترة من 20 و29 نوفمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم من إنتاج شبكة «نتفليكس»، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت «سمعت أنكم تطلون المنازل»، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو وجو بيشي وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

عن اختيار فيلم «الأيرلندي» للافتتاح، قال المنتج محمد حفظي رئيس «القاهرة السينمائي»، إن فيلم «الأيرلندي» لمارتن سكورسيزي هو تجربة سينمائية متكاملة يزينها أداء تمثيلي من أهم ممثلي العالم، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر لافتتاح الدورة 41 لمهرجان القاهرة بهذه التحفة الفنية الملحمية التي صاغها أحد أعظم صناع السينما عبر تاريخها.

وأوضح حفظي، أن المهرجان سينظم عرضًا ثانيًا في اليوم التالي للافتتاح،21 نوفمبر، يتيح من خلاله فرصة ثانية لجمهور القاهرة المتحمس لمشاهدة الفيلم على الشاشة الكبيرة، قبل بدء عرضه لاحقًا على شبكة «نتفليكس»، متوقعًا أن يحظى الفيلم بإعجاب جمهور المهرجان.

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الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، وينتظر عرضه محبو السينما في كل مكان حول العالم، هو مشروع قضى مارتن سكورسيزي وقتًا طويلًا في التحضير له، وترصد أحداثه الملحمية صعود عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وهي الحكاية التي تمتد لعدة أجيال تتعرض لأحد أكثر الجرائم غموضًا في التاريخ الأميركي المعاصر، وهي اختفاء الزعيم النقابي الأسطوري «جيمي هوفا» آل باتشينو، مع تعمق في العوالم الخفية للجريمة المنظمة، ومنافساتها الداخلية وعلاقات كبارها برجال السلطة والسياسة، وهنا يظهر المقاتل المتقاعد فرانك شيران الذي يجسده روبرت دي نيرو، وهو قاتل محترف محتال عمل جوار أخطر الرجال في القرن العشرين.

أما النجم جو بيشي فيلعب دور زعيم العصابة «راسيل بوفالينو»، بجانب مجموعة طاقم تمثيل من النجوم يضم كلًّا من هارفي كيتل وراي رومانو وبوبي كانافال وآنا باكين وستيفن غراهام.

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فيلم «الأيرلندي» يعرضه مهرجان «القاهرة السينمائي» ضمن برنامج الدورة 41، الذي يضم نحو 150 فيلمًا من 63 دولة، من أحدث وأفضل إنتاجات العام، وهو ما دفع المهرجان لمضاعفة عروض السجادة الحمراء «جالا» هذا العام لتكون 14 فيلمًا.

ولأول مرة في تاريخ المهرجان، تنفرد الدورة 41 بعرض ما يزيد على 30 فيلمًا ما بين «طويل» و«قصير» في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة لأكثر من 90 فيلمًا نال المهرجان حقوق عرضها الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.