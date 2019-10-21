رنا سماحة تنتظر طرح أحدث أغنياتها «أميرة الحب»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 06:02 مساء
بوستر أغنية رنا سماحة الجديدة «أميرة الحب» (خاص لـ بوابة الوسط)

تطرح أغنية المطربة المصرية رنا سماحة «أميرة الحب» قريبا على موقع «يوتيوب»، وذلك بعد أن صورتها على طريقة الفيديو كليب، بحسب ما أعلنت الشركة المنتجة.

أغنية «أميرة الحب» من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع صوات أيدوغان، وشارك في تصويرها الموديل اللبناني محمد صندقلي، حامل لقب ملك جمال لبنان العام 2019، ومن إخراج اللبناني عادل سرحان، وإنتاج «لايف ستايلز ستديوز».

آخر أعمال رنا كانت أغنية «فيني وجع»، والتي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات محمد عبدالله، ألحان عبدالعزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.

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