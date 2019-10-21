مصلحة الآثار تدرس طرق حماية قناة «ساقية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 04:07 مساء
مصلحة الآثار تدرس طرق حماية قناة «ساقية» (فيسبوك)

تستعد مصلحة الآثار الليبية لإعداد دراسة لحماية قناة «ساقية»، وتحديد العوامل التي تهددها.

وكانت قناة «ساقية» التي يبلغ طولها 20 كيلومترًا تنقل المياه بشكل انسيابي من وادي حبون والملكة لمدينة طلميثة الأثرية، وعلى طول هذه المسافة تمر القناة بأثني عشر واديًا أُنشئت لها جسور لم يتبقَ منها إلا جسر وادي زوانة، وفقًا للمكتب الإعلامي للمصلحة.

بنيت قناة «ساقية» في العصر الهلنستي، واستمر استعمالها حتى العصر البيزنطي، وزار الموقع الأحد، كل من مدير مكتب آثار طلميثة ومدير الإدارة العامة للمتاحف ومراقب آثار توكرة وإدارة المسح بالمراقبة.

مصلحة الآثار تدرس طرق حماية قناة «ساقية» (فيسبوك)
مصلحة الآثار تدرس طرق حماية قناة «ساقية» (فيسبوك)
مصلحة الآثار تدرس طرق حماية قناة «ساقية» (فيسبوك)
مصلحة الآثار تدرس طرق حماية قناة «ساقية» (فيسبوك)
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