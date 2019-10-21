انطلاق الملتقى الوطني للشعر الفصيح بطرابلس

انطلاق الملتقى الوطني للشعر الفصيح بطرابلس (فيسبوك)

تنطلق، الإثنين، فعاليات النسخة الثانية للملتقى الوطني الثاني للشعر الفصيح، دورة الشاعر أحمد رفيق المهدوي «شاعر الوطن»، بدار حسن الفقيه بالمدينة القديمة طرابلس.

وينظم الملتقى برعاية «العامة للثقافة» بحكومة الوفاق الوطني، ومن المقرر أن يتم عرض مرئي عن الشاعر أحمد رفيق المهدوي، وتكريم الشاعرة الراحلة نجاة إلياس، وجمعية الرفيقات، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

ويشارك مجموعة من الشعراء في الفعاليات منهم الشاعر عبد المولى البغدادي، محمد المزوغي، حواء القمودي، رامز النويصيري، حنان محفوط، يوسف سليمان.

أحمد رفيق المهدوي أديب وشاعر ليبي، أُطلق عليه في العام 1960، لقب «شاعر الوطن»، وُلد في بلدة فساطو «جادو» بليبيا العام 1898، أسهم بقدر كبير في الحركة الوطنية التي توجت باستقلال ليبيا العام 1952.