«ماليفيسنت» في جزئه الثاني يتصدر شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 09:30 صباحا
أنجلنا جولي وميشال بفايفر خلال العرض الاول لفيلم

تصدر فيلم «ماليفيسنت: ميسترس أوف إيفل» من إنتاج «ديزني» شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع بإيرادات بلغت نحو 36 مليون دولار، على ما ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.   

لكن الجزء الأول من هذا الفيلم الذي أدت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي دور البطولة فيه أيضًا تفوق على هذا الفيلم الجديد وحقق في الأسبوع الأول من افتتاحه في العام 2014 إيرادات بلغت 69.4 مليون دولار، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويتمحور الفيلمان حول الساحرة الشريرة في قصة «سليبينغ بيوتي»، وتؤدي دور الملكة إنغريث في هذا الجزء ميشال بفايفر.

وتراجع فيلم «جوكر» من إنتاج «وورنر براذرز» إلى المركز الثاني محققًا إيرادات بلغت 29.2 مليون دولار، وهو من بطولة يواكين فينيكس، وحل في المركز الثالث الفيلم الجديد «زومبيلاند: دابل تاب» من إنتاج «سوني» بإيرادات بلغ مجموعها 26.7 مليون دولار، ويشارك في هذا الفيلم وودي هارلسون وإيما ستون ولوك ويلسون وروزاريو داوسن.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم «ذي آدامز فاميلي» المستوحى من أجواء هالوين من إنتاج «يونايتد آرتستس» بعائدات مجموعها 16.1 مليون دولار، وهو يتناول عائلة آدامز الغريبة والغامضة فيما تستعد لاستقبال أقارب غريبي الأطوار أيضًا.

واحتل المركز الخامس فيلم «جميناي مان» من إنتاج «باراماونت» بإيرادات بلغت 8.5 مليون دولار، وهو من بطولة ويل سميث الذي يؤدي دور قاتل مأجور متقاعد يواجه شابًّا مستنسخًا عنه.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6 -  «أبومنبل» (3.5 مليون دولار).

7 - «داونتاون آبي» (3.1 مليون دولار).

8 - «جودي» (2.1 مليون دولار).

9 - «هاسلرز» (2.1 مليود دولار).

10 - «إت: تشابتر 2» (1,5 مليون دولار).

 

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