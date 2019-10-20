عرض أقدم لؤلؤة في العالم بمتحف «اللوفر أبوظبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 03:33 مساء
صورة لأقدم لؤلؤة في العالم وزعتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، 20 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

ستعرض لؤلؤة عمرها 8 آلاف سنة تعد الأقدم في العالم للمرة الأولى علنًا في متحف «اللوفر أبوظبي»، بحسب ما أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية الأحد.

وأُطلق على اللؤلؤة اسم «لؤلؤة أبوظبي»، وعُـثر عليها في جزيرة مروّح قبالة سواحل العاصمة الإماراتية، وهي ضمن مجموعة متحف زايد الوطني، وفق «فرانس برس».

وسيتم عرض اللؤلؤة في متحف «اللوفر أبوظبي» في إطار معرض «10 آلاف عام من الرفاهية» الذي يبدأ في 30 من أكتوبر 2019 ويستمر حتى 18 من فبراير 2020.

وبحسب البيان، فإن اللؤلؤة تعود إلى العصر الحجري الحديث في الفترة ما بين 5800-5600 قبل الميلاد.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة، محمد خليفة المبارك، في البيان إن اكتشاف اللؤلؤة يعد «اكتشافًا مذهلًا، ودليلًا على عراقة وقِدم أنشطتنا البحرية»، موضحًا أن هذا «يكشف أن الكثير من تاريخنا الاقتصادي والثقافي الحديث له جذور عميقة تمتد إلى فجر ما قبل التاريخ».

وذكرت دائرة الثقافة والسياحة أنه بحسب الخبراء فإنه من المحتمل أن «يكون قد تم استخدام اللؤلؤ في عمليات التبادل التجاري مع بلاد الرافدين مقابل المنتجات الخزفية وغيرها من السلع»، بالإضافة إلى استخدامه للزينة.

صيد اللؤلؤ كان لفترة طويلة من أبرز الأنشطة الاقتصادية في منطقة الخليج حتى اكتشاف النفط.

وسيقدِّم معرض «10 آلاف عام من الرفاهية» 350 قطعة استثنائية في مجالات متعددة، منها الموضة والمجوهرات، تأتي من متاحف فرنسية.

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