في مثل هذا اليوم رحل عنا حسن مادي تربل

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 06:13 صباحا
الرياضي متعدد المواهب حسن مادي تربل

في مثل هذا اليوم، منذ اثنان وخمسون عاما رحل عنا حسن مادي تربل، الذي ولد في بنغازي سنة 1918.   نشاء وترعرع في بيئة اجتماعية حضارية ، فنمت موهبته الرياضية حد التفوق. كان لاعب كرة قدم ماهر ومتميز شارك في العديد من المباريات المحلية والدولية، فكان ضمن تشكيلة  منتخب بنغازي الذي لاعب  ضد منتخب مصر سنة 1948. وفي سنة 1954 اقيمت له مبارات اعتزال ضد منتخب الجيش البريطاني.  وكان ايضا سباحا قويا في المسافات الطويلة  وحقق في مجالها العديد من الانتصارات، وشارك  باسم ليبيا في سباق ( كابري – نابولي) بايطاليا. وفوق ذلك كان بطلا متفوقا في رياضة القفز العالي.

 بدأ حياته العملية موظفا ببلدية بنغازي، وما أن تاسست الجامعة الليبية سنة 1955 حتى اسندت إليه مهمة الاشراف على مكتبتها المركزية، وظل بها إلى أن وافته المنية  يوم 21/10/ 1967  ووسد ثرى بنغازي في اليوم نفسه. 

لاعب كرة القدم والسباح وبطل القفز حسن مادي تربل
ايام الادارة البريطانية
الرياضي حسن مادي تربل
استراحة سباحين بحاجز ميناء بنغازي الشامل الغربي
الرياضي حسن مادي تربل والمسرحي رجب البكوش وبينهم ضيف
الرياضيين الاوائل
حسن مادي تربل واحد رفاقه
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حسن مادي تربل
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