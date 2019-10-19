20 مليون يورو للوحة نيكولا دو ستال

امرأة تنظر إلى لوحة «بارك دي برينس» للرسام نيكولا دي ستال، باريس في 16 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

شهد مزاد لدار «كريستيز» في باريس، بيع لوحة بثمن قياسي لأحد أعمال الفرنسي من أصل روسي، نيكولا دو ستال، إذ اشتراها مواطن أوروبي مقابل 20 مليون يورو.

وكان سعر لوحة «بارك دي برينس» العائدة إلى العام 1952 مقدرا بين 18 و25 مليون يورو، التي تعرض في السوق للمرة الأولى، حسب «فرانس برس».

والسعر هو تقريبا ضعف السعر القياسي السابق للفنان نيكولا دو ستال، وقدره 12,1 مليون دولار (11 مليون يورو) للوحة «عارية واقفة»، التي بيعت في مزد لدار «كريستيز» في نيويويرك العام 2018.

واللوحة كانت ملكا لورثة الرسام الذي توفي العام 1955 عن 41 عاما. وعرضت نحو عشر مرات فقط. وتمثل اللوحة الكبيرة مباراة لكرة القدم مع ألوان مستطيلة من أزرق وأحمر وأبيض وأسود.

وقالت دار «كريستيز» إن هذه اللوحة تمثل «قمة فن نيكولا دو ستال ومحطة حاسمة في تاريخ الفن الغربي في مرحلة ما بعد الحرب».