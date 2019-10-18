المهرجان المغاربي يكرم الفنان الليبي علي أحمد سالم

اختارت اللجنة المنظمة للمهرجان المغاربي لمسرح الهواة، الفنان الليبي علي أحمد سالم، ضمن المكرمين في المهرجان، الذي سيقام في 21 نوفمبر المقبل بمدينة نابل التونسية.

وقال الفنان هيثم درباش لـ«بوابة الوسط»، الخميس، إن «لجنة المهرجان المغاربي قررت أن تقوم بتكريم الفنان العربي الليبي علي أحمد سالم لمجمل أعماله القيمة».

وأشار الفنان هيثم درباش إلى أن «المهرجان المغاربي لمسرح الهواة أُسس سنة 2012 ببادرة من جمعية مسرح الابتسامة بنابل في جمهورية تونس».

يذكر أن الفنان والإعلامي علي أحمد سالم بدأ مسيرته الفنية بفرقة المسرح الشعبي بمدينة بنغازي، كما قام بإعداد وتقديم وإخراج كثير من البرامج والمسلسلات المسموعة والمرئية، كما اشتهر بعد تجسيده دور الصحابي بلال بن رباح في فيلم «الرسالة».