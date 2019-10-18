في مثل هذا اليوم رحل الشيخ ابوبكر محمد حميّر

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 10:59 صباحا

ولد  الشيخ العلامة أبوبكر محمد حمّير بمدينة زليتن سنة 1912م بقرية اولاد عبدالسميع. حفظ القران وعمرة سبع سنوات، ثم سافر مع اهلة الي مصر حيث التحق بالدراسة بالأزهر الشريف سنة 1932.تحصل على الشهادة العالمية مع اجازة التدريس سنة 1945.

عاد إلى زليتن، في السنة نفسها وعمل مدرسا بالمعهد الاسمري بزليتن، ثم عين استاذا بكلية الشريعة بالجامعة الاسلامية بمدينة البيضاء سنة 1963. انتقل الى مدينة طرابلس سنة 1976، وعمل استاذا بكلية، التربية قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، ثم انتدب إلى جانب عمله  للتدريس بالمعهد العالي لتكوين المعلمين بزليتن سنة1986.

رحل عنا يوم في مثل هذا اليوم من31 سنة، فلقد وسد ثرى الوطن يوم 18/10/1988

 

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