خدوجة صبري ضيف شرف احتفالية «كرنفال ليبيا»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 17 أكتوبر 2019, 09:56 مساء

وجهت اللجنة المنظمة احتفالية «كرنفال ليبيا» الدعوة للنجمة خدوجة صبري لتكون ضيف شرف الاحتفالية.

وقال مشرف عام الكرنفال، محمود عبدالهادي، لـ«بوابة الوسط» الخميس «قمنا بتوجيه الدعوة للفنانة خدوجة صبري لتكون ضيف شرف كرنفال ليبيا لما تمثله من قيمة فنية وتكريما لها على مسيرتها الفنية».

وأشار عبدالهادي إلى أن اللجنة المنظمة الاحتفالية قامت بـ«دعوة عدد من الفنانين والإعلاميين ليكونوا ضيوف شرف كرنفال ليبيا».

وأعلن مشرف عام الكرنفال، محمود عبدالهادي، بدء الاستعدادات بمدينة بنغازي لتنظيم «كرنفال ليبيا» الذي سينطلق خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 20 فنانا وإعلاميا ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير خارجية فرنسا يبحث مع مسؤولي العراق إمكانية نقل الجهاديين الأجانب من سورية
دولى
لودريان يحدد 7 أسس للخروج من الأزمة الليبية
ليبيا
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
موقع أميركي: غارات «أفريكوم» قضت على ثلث عناصر «داعش» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: طرق توفير الوقود