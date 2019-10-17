خدوجة صبري ضيف شرف احتفالية «كرنفال ليبيا»

وجهت اللجنة المنظمة احتفالية «كرنفال ليبيا» الدعوة للنجمة خدوجة صبري لتكون ضيف شرف الاحتفالية.

وقال مشرف عام الكرنفال، محمود عبدالهادي، لـ«بوابة الوسط» الخميس «قمنا بتوجيه الدعوة للفنانة خدوجة صبري لتكون ضيف شرف كرنفال ليبيا لما تمثله من قيمة فنية وتكريما لها على مسيرتها الفنية».

وأشار عبدالهادي إلى أن اللجنة المنظمة الاحتفالية قامت بـ«دعوة عدد من الفنانين والإعلاميين ليكونوا ضيوف شرف كرنفال ليبيا».

وأعلن مشرف عام الكرنفال، محمود عبدالهادي، بدء الاستعدادات بمدينة بنغازي لتنظيم «كرنفال ليبيا» الذي سينطلق خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 20 فنانا وإعلاميا ليبيا.