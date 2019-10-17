الفنان هيثم درباش عضو بلجنة تحكيم المهرجان المغاربي لمسرح الهواة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 17 أكتوبر 2019, 06:48 مساء

وجهت اللجنة المنظمة المهرجان المغاربي لمسرح الهواة بنابل تونس دعوة إلى الفنان الليبي هيثم درباش ليكون عضوا بلجنة التحكيم.

وقال الفنان هيثم درباش لـ«بوابة الوسط»، الخميس: «تلقيت الدعوة الأيام القليلة الماضية للمشاركة في المهرجان المغاربي لدورته الثامنة، والذي سيقام بمدينة نابل من 21 إلى 24 نوفمبر المقبل».

ولفت درباش إلى أن المهرجان سيكون بمشاركة عدد كبير من العروض المسرحية من مختلف الدول العربية كما جرت العادة كل عام، مشيرا إلى أن المهرجان المغاربي لمسرح الهواة أُسس سنة 2012 ببادرة من جمعية مسرح الابتسامة بنابل في جمهورية تونس.

يذكر أن الفنان هيثم درباش شارك العام 2017 كعضو لجنة تحكيم، كما تحصلت ليبيا العام 2018 على جائزة أفضل عرض متكامل لمسرحية «المركب» للمخرج شرح البال عبدالهادي في الدورة السابعة، وهي من بطولة الفنانة يقين عبدالمجيد والممثل عزالدين الدويلي، وتأليف سلام الصكر.

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