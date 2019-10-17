معرض في جنيف عن صراع الإنسان بين الحرب والسلام

كتاب «كفاحي» الذي كتبه أدولف هتلر في المعرض المقام في كولونيي قرب جنيف (أ ف ب)

يجسد كتاب «كفاحي» لأدولف هتلر، وأطروحة عن السلام تعود إلى 4500 عام، وهي الأقدم في العالم، كفاح الإنسان المتواصل بين الانجذاب للحرب والتطلع إلى السلام.

وهما من بين 135 مخطوطة وكتابًا ووثيقة وقطعة أخرى لا تقدر بثمن، معروضة في معرض تنظمه مؤسسة مارتن بودمير قرب جنيف، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويضم المعرض أيضا صفحات من المخطوطة الأصلية لـ«الحرب والسلام» للروسي ليو تولستوي، التي سمح لها بمغادرة روسيا للمرة الأولى منذ أن نشر الكتاب في ستينات القرن التاسع عشر، ووضع تأمينا لكل صفحة من الصفحات الصفراء بقيمة 800 ألف دولار، ويشمل المعرض إعلانات حروب ودعايات استخدمت لتبرير الوحشية، فضلا عن رسائل دبلوماسية ومعاهدات سلام.

ومن بين تلك الوثائق إعلان فرنسا الأصلي للحرب على بروسيا في العام 1870، ونسخة من خريطة أوروبية موقعة من جوزيف ستالين ووزير الخارجية الألماني، يواكيم فون ريبنتروب، في العام 1939، ترسم حدود نفوذ البلدين في القارة.

وهناك أيضا مسمار الملك إنتيمينا، وهو ربط طيني كبير مدرج في معاهدة تحالف بين شعبين في بلاد ما بين النهرين «العراق اليوم» منذ نحو 2430 قبل الميلاد، وفي واجهات زجاجية تعرض مجموعة من معاهدات السلام، من أبرزها مرسوم التصديق، الذي أقر في العام 1648 لمعاهدات السلام في ويستفاليا، التي وضعت حدا لحرب الثلاثين عاما في أوروبا.



ويهدف المعرض، الذي أقيم بالتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى الاحتفال بإنجازات النظام المتعدد الأطراف، وهذا المعرض، الذي يستمر حتى مارس 2020، يعرض أيضا «جواز سفر نانسن»، وهو أول وثيقة أعطيت للأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين عقب الثورة البلشفية في العام 1922، حين قام بهذه الخطوة المستكشف القطبي النروجي فريدتوف نانسن، الذي كان أول مفوض سام لشؤون اللاجئين في عصبة الأمم، التي كانت موجودة قبل نشوء الأمم المتحدة.

وتحدث مفوض المعرض عن صعوبة العمل على حدث من هذا النوع يضم وثائق متعارضة بشكل كبير في الوقت نفسه، فمثلا، يضم المعرض النسخة الأولى من كتاب هتلر «كفاحي» الموقعة منه، والنسخة الأولى أيضًا من مذكرات آن فرانك، لذلك، عرض كل منهما في مواقع متباعدة.