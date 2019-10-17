خيضر مالك يستقبل وزير السياحة الجزائري ومدير عام «الألكسو»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 02:55 مساء
خيضر مالك يستقبل وزير السياحة الجزائري (فيسبوك)

على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني لوزراء السياحة والثقافة العرب، استقبل رئيس الهيئة العامة للسياحة، خيضر بشير مالك، الأربعاء بمقر إقامته، وزير السياحة الجزائرية، عبدالقادر بن مسعود.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين ليبيا والجزائر في المجال السياحي، وبحث سبل تعزيزه لما فيه مصلحة البلدين، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

كما التقى رئيس الهيئة مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، محمد ولد أعمر، وبحث الطرفان سبل دعم برامج الحفاظ على التراث المعماري والثقافي الليبي، عبر مشروع «مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية»، والمشاريع والبرامج المطروحة من قبل المنظمة والمنظمات المعنية بصون وحفظ التراث الثقافي.

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