تشكيل لجنة فنية لمتابعة المطبوعات في ليبيا

تشكيل لجنة فنية لمتابعة المطبوعات في ليبيا (فيسبوك)

اجتمع، الأربعاء، بديوان الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، أعضاء اللجنة التسييرية بالهيئة ومديري الإدارات، لتشكيل لجنة فنية لمتابعة المطبوعات والكتب في المكتبات.

ووضعت اللجنة تصورا لكيفية متابعة المطبوعات الدورية وشبه الدورية والمصنفات الفنية المتداولة في المكتبات والأماكن العامة، وفقا للإجراءات المعمول بها في قانون المطبوعات الليبي، حسب المكتب الإعلامي للهيئة.

وخلص الاجتماع إلى أن تضم اللجنة كلا من عضو اللجنة التسييرية، أكرم الكاتب، والعضو عبدالحكيم القيادي، ومدير إدارة المراكز والبيوت الثقافية، عمران شنيشح، وعضو إدارة التنمية الثقافية، عصام القبائلي، ومدير إدارة المطبوعات، المبروك الغالي، ومدير مكتب المتابعة عبدالعظيم التائب.

