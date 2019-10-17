تشكيل لجنة فنية لمتابعة المطبوعات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 11:52 صباحا
تشكيل لجنة فنية لمتابعة المطبوعات في ليبيا (فيسبوك)

اجتمع، الأربعاء، بديوان الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، أعضاء اللجنة التسييرية بالهيئة ومديري الإدارات، لتشكيل لجنة فنية لمتابعة المطبوعات والكتب في المكتبات.

ووضعت اللجنة تصورا لكيفية متابعة المطبوعات الدورية وشبه الدورية والمصنفات الفنية المتداولة في المكتبات والأماكن العامة، وفقا للإجراءات المعمول بها في قانون المطبوعات الليبي، حسب المكتب الإعلامي للهيئة.

وخلص الاجتماع إلى أن تضم اللجنة كلا من عضو اللجنة التسييرية، أكرم الكاتب، والعضو عبدالحكيم القيادي، ومدير إدارة المراكز والبيوت الثقافية، عمران شنيشح، وعضو إدارة التنمية الثقافية، عصام القبائلي، ومدير إدارة المطبوعات، المبروك الغالي، ومدير مكتب المتابعة عبدالعظيم التائب.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لودريان يحدد 7 أسس للخروج من الأزمة الليبية
ليبيا
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
موقع أميركي: غارات «أفريكوم» قضت على ثلث عناصر «داعش» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: طرق توفير الوقود